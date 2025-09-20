معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در حال حاضر پیشنهاد نهایی اصلاح سهمیه‌های کنکور از طرف وزارت علوم تقدیم رئیس جمهور شده است، گفت: اگر همراهی لازم در این زمینه صورت بگیرد، این تصمیم برای کنکور سال آینده اعمال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ابوالفضل واحدی با اشاره به آخرین وضع اصلاح سهمیه های ورود به دانشگاه ها افزود: رعایت عدالت آموزشی دغدغه اصلی رییس جمهور در خصوص اصلاح سهمیه های ورود به دانشگاههاست به طوریکه تاکید دارند این امر باید به عنوان یک خط و مشی در همه مسائل مورد توجه قرار بگیرد.

وی گفت: در خصوص اصلاح سهمیه های کنکور یک سری الزامات و ملاحظاتی در بخش های مختلف جامعه که به نوعی جامعه مدیون این بخش است، وجود دارد. باید بتوان در اصلاح سهمیه های کنکور ضمن اینکه فرصت برابر آموزش را برای همه ایجاد کرد، ملاحظات این بخش از جامعه نیز در نظر گرفته شود.

واحدی با بیان اینکه به هیچ عنوان بحث حذف سهمیه های کنکور مطرح نیست، افزود: سامان دهی این موضوع در حال پیگیری است , تا هم کرامت و ارزش کسانی که جامعه به نوعی به آنها وامدار هستند، حفظ شود و هم اینکه عدالت آموزشی و فرصت برابر تحصیل فراهم شود. بخ گفته معاون وزیر علوم, پس از اینکه نظرات اصلاح سهمیه ها اعمال شود، تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد این قانون برای کنکور سال ۱۴۰۵ اعمال شود. چرا که اصلاح سهمیه ها با این فلسفه صورت گرفته است که عدالت آموزشی را با رعایت ملاحظات لازم محقق کند. ضمن اینکه به سوالات جامعه در این زمینه به نحو مناسبی پاسخ داده شود. اگر همراهی لازم در این زمینه صورت بگیرد. این تصمیم برای کنکور سال آینده اعمال خواهد شد.