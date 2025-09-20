معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با اشاره به آمادگی بالای ۹۸ درصدی این نیروگاه‌ها در فصل گرم سال جاری گفت: نیروگاه‌های حرارتی علیرغم تولید محدود نیروگاه‌های برق‌آبی و فصل گرم با آمادگی کامل برق کشور را تامین کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ناصر اسکندری درخصوص وضعیت نیروگاه‌های حرارتی کشور گفت: در دوره تعمیراتی گذشته که از شهریور سال قبل شروع و تا خرداد سال جاری ادامه داشت تمامی اقدامات تعمیراتی این نیروگاه‌ها به صورت مطلوب انجام شده است.

وی با اشاره به تعمیرات بیش از ۱۰۲ هزار مگاواتی در این دوره افزود: به این ترتیب و با انجام تعمیرات با کیفیت و تامین قطعات مورد نیاز نیروگاه‌های حرارتی کشور آماده تامین برق برای فصل گرم سال بودند.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی همچنین با اشاره به آمادگی بالای ۹۸ درصدی این نیروگاه‌ها در فصل گرم سال جاری ادامه داد: خوشبختانه نیروگاه‌های حرارتی علیرغم تولید محدود نیروگاه‌های برق‌آبی و فصل گرم با آمادگی کامل به تامین برق کشور پرداخته و توانستند با تولید پیوسته برق مطلوبی را در اختیار مردم قرار دهند.

اسکندری همچنین درخصوص فصل جدید تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی نیز گفت: این فصل از نیمه دوم شهریور امسال شروع شده و تا خرداد سال آینده ادامه خواهد داشت. در این دوره نیز بیش از ۱۱۰ هزار مگاوات فعالیت‌های تعمیراتی برای تمام نیروگاه‌های دولتی و خصوصی کشور انجام خواهد شد.

وی درپایان درخصوص برنامه‌ریزی تعمیراتی سال جدید گفت: امیدواریم تا با تامین به موقع منابع کافی و قطعات مورد نیاز همانند سال گذشته، این تعمیرات نیز به درستی برای نیروگاه‌های کشور اتفاق بیفتد تا بتوانیم آمادگی کاملی را برای تامین برق هم برای زمستان پیش‌رو و هم برای تابستان گرم سال آینده ایجاد کنیم تا نیروگاه‌ها بتوانند با آمادگی بالای ۹۸ درصد در اختیار شبکه قرار گیرند.