در ششمین دوره مسابقات شنا مسافت بلند جام آزادی، یک شناگر جوان از خراسان شمالی با درخشش در رقابتهای آزاد، نشان نایب قهرمانی کشور را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ در پایان ششمین دوره مسابقات شنا مسافت بلند جام آزادی که با حضور ۸۰۰ شناگر و ۸۵ تیم از سراسر کشور در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد، فرزند یک کارگر خراسان شمالی توانست دستاوردی درخشان کسب کند.
این رقابتها در سه رده سنی ۱۳-۱۴، ۱۵-۱۷ و بالای ۱۸ سال از تاریخ ۲۵ شهریورماه آغاز شد و پس از چهار روز رقابت فشرده، روز جمعه ۲۸ شهریورماه به پایان رسید.
این شناگر جوان توانست در رقابتهای مختلف عنوانهای قابل توجهی کسب کند، از جمله تیمی مقام اول در ۴×۱۰۰ متر آزاد، و همچنین مقامهای دوم در ۲۰۰ متر آزاد و ۴×۱۰۰ متر مختلط تیمی. این دستاورد، نشاندهنده استعداد و تلاش این نوجوان است که برای نخستین بار از خراسان شمالی در مسابقات کشوری در رشته شنا به این سطح از موفقیت دست یافته است.