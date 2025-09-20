پخش زنده
اعتبار مرحله چهارم کالابرگ امروز (۲۹ شهریورماه) برای دهکهای درآمدی ۴ تا ۷ واریز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: چهارمین مرحله کالابرگ الکترونیک برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه کالایی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار از ۱۹ شهریورماه آغاز و حساب سرپرستان خانوار دهکهای اول تا سوم، به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان شارژ شده است.
ابراهیم مهرجو افزود: در گام دوم از این مرحله، یعنی از امروز (۲۹ شهریورماه)، اعتبار مرحله چهارم کالابرگ برای دهکهای درآمدی ۴ تا ۷ به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان واریز میشود و مشمولان این مرحله تا پایان آبانماه فرصت دارند خرید خود را انجام دهند.
مهرجو با بیان اینکه اعتبار طرح کالابرگ، جدای از اعتبار تخصیصی و پرداختی بابت یارانه ماهانه افراد بوده است، اضافه کرد: براساس منابع مالی دولت تاکنون با شارژ حساب سرپرستان خانوار طی چهار مرحله همراه بوده است.
وی ادامه داد: مشمولان طرح کالابرگ میتوانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیین شده را از فروشگاه خرد و زنجیرهای طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی خریداری کنند و محدودیتی در مقدار خرید هر کالا و نشان تجاری وجود ندارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: طبق اعلام وزارت رفاه، مشمولان میتوانند خریدهای خود را در چند نوبت انجام دهند و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست و همچنین امکان استعلام مانده اعتبار از طریق کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* فراهم شده است..
همچنین مشمولان این طرح میتوانند برای مشاهده فروشگاهها و اطلاع از مانده اعتبار خود، برنامه کاربردی «شما» را از خدماتدهندگانی، چون «بازار» و «مایکت» دریافت و نصب کنند.