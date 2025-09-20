به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با کمال تأسف، خبر شهادت جانباز سرافراز ۷۰ درصد، حاج علیرضا حیدری (از یادگاران والامقام دفاع مقدس و از چهره‌های صبور، مومن و متعهد جامعه ایثارگری) را دریافت کردم.

شهادت، در فرهنگ نورانی اسلام، عالی‌ترین مرتبه قرب الهی و پاداش صبر، فداکاری و اخلاص در راه دین، انقلاب و میهن اسلامی است.

بی‌تردید، این مجاهد خستگی‌ناپذیر که سال‌ها درد و رنج جانبازی را با صلابت و شکیبایی تحمل کرد، سرانجام با افتخار به کاروان پرافتخار شهدا پیوست و پاداش ایثار خود را از محبوب جاودان دریافت نمود.

اینجانب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید عزیز، شهادت مظلومانه ایشان را به خانواده مکرم و داغ‌دیده، جامعه گرانقدر ایثارگران، همرزمان و مردم شهیدپرور شهرستان گرگان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه حضرت حق، علو درجات آن عزیز سفرکرده و صبر و اجر فراوان برای بازماندگان مسئلت دارم.

سیدکاظم نورمفیدی