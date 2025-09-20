رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: با وجود مشکلات اقتصادی کمک خیرین به کمیته امداد امام خمینی (ره) نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «سید مرتضی بختیاری» رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه هم‌اکنون یک میلیون و ۷۰۰ هزار خیر در طرح اکرام ایتام و محسنین مشارکت دارند، اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون دو هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان به ایتام تحت حمایت کمک کرده‌اند.

بختیاری ادامه داد: با وجود مشکلات اقتصادی این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد رشد داشته است.

رئیس کمیته امداد با تأکید بر توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات برای نیازمندان گفت: کمیته امداد از مرحله حمایت صرف عبور کرده و بر توانمندسازی با سه رکن اصلی اشتغال، مسکن و فرهنگ خوداتکایی متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه درآمد باثبات نیازمند اشتغال پایدار و اشتغال پایدار مستلزم مهارت‌آموزی است، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۰۰ هزار نفر و در سال گذشته ۸۰ هزار نفر از طریق طرح‌های اشتغال به خودکفایی رسیدند.

بختیاری با اشاره به اینکه اشتغال خانگی به‌ویژه برای بانوان سرپرست خانوار از راهبرد‌های اصلی ما است، خاطرنشان کرد: ۸۹ درصد مشاغل ایجاد شده برای مددجویان پایدار بوده و تسهیلات به هدف رسیده است.

وی در خصوص پنل‌های خورشیدی گفت: بیش از ۲۳ هزار پنل خورشیدی برای مددجویان نصب شده و تا پایان سال، بیش از ۲۰ مگاوات برق تولیدی مددجویان وارد مدار خواهد شد.

بختیاری با تاکید بر اینکه مسکن بُعد دوم توانمندسازی است، گفت: ۳۳ هزار واحد مسکونی مددجویان آماده افتتاح است.

منبع: خبرگزاری دفاع مقدس