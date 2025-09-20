۴۰ همت دستاورد سفر ریاست جمهوری به ایلام
استاندار ایلام گفت: در جریان سفر ریاست جمهوری حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان «۴۰ همت» اعتبار برای استان به تصویب رسید که در دو بخش طرح های عمرانی و طرحهای سرمایهگذاری اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام اظهار داشت: از این میزان، نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی در حوزههای مختلف از جمله حملونقل، آب، فضاهای آموزشی، بهداشت و درمان و سایر زیرساختهای اساسی اختصاص داده شده است، این اعتبارات با هدف رفع نیازهای اساسی و تقویت زیرساختهای استان تعریف شدهاند.
وی افزود: خوشبختانه تاکنون بیش از ۲۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات مصوب به صورت نقدی تأمین و به استان ابلاغ شده و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته است، این روند تخصیص اعتبارات به شکل مستمر ادامه خواهد داشت.
استاندار ایلام ادامه داد: برای پیگیری دقیق مصوبات و تحقق طرح های سفر ریاست جمهوری، ستادی ویژه در استان تشکیل شده است که به صورت منظم روند اجرای طرح ها را در بخشهای عمرانی، زیربنایی و اقتصادی بررسی و پیگیری میکند، همچنین تفاهمنامهها و توافقات صورت گرفته با جدیت دنبال خواهد شد.
کرمی در پایان تأکید کرد: با تکمیل و بهرهبرداری از طرح های مصوب، قطعاً شاهد تحولات چشمگیر در توسعه استان ایلام خواهیم بود و این اقدامات میتواند نقش مهمی در ارتقای سطح زندگی مردم، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی ایفا کند.