خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام اظهار داشت: از این میزان، نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی در حوزه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل، آب، فضا‌های آموزشی، بهداشت و درمان و سایر زیرساخت‌های اساسی اختصاص داده شده است، این اعتبارات با هدف رفع نیاز‌های اساسی و تقویت زیرساخت‌های استان تعریف شده‌اند.

وی افزود: خوشبختانه تاکنون بیش از ۲۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات مصوب به صورت نقدی تأمین و به استان ابلاغ شده و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است، این روند تخصیص اعتبارات به شکل مستمر ادامه خواهد داشت.

استاندار ایلام ادامه داد: برای پیگیری دقیق مصوبات و تحقق طرح های سفر ریاست جمهوری، ستادی ویژه در استان تشکیل شده است که به صورت منظم روند اجرای طرح ها را در بخش‌های عمرانی، زیربنایی و اقتصادی بررسی و پیگیری می‌کند، همچنین تفاهم‌نامه‌ها و توافقات صورت گرفته با جدیت دنبال خواهد شد.

کرمی در پایان تأکید کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از طرح های مصوب، قطعاً شاهد تحولات چشمگیر در توسعه استان ایلام خواهیم بود و این اقدامات می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح زندگی مردم، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی ایفا کند.