به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای، نحوه وصول عوارض عرضه کالاها و خدمات آسیبرسان به سلامت را ابلاغ کرد.
مطابق مفاد این بخشنامه، بهمنظور جلوگیری از اخذ عوارض مضاعف، وصول عوارض مذکور صرفاً در ابتدای زنجیره تولید و واردات کالاهای آسیبرسان به سلامت از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مذکور اخذ میشود. بدیهی است تمامی عرضهکنندگان خدمات آسیبرسان به سلامت مشمول پرداخت عوارض مذکور هستند.
بر این اساس، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و عرضهکنندگان خدمات مشمول احکام فوق، تا زمان تعیین و اعلام نرخ قطعی عوارض متعلق، مکلف به پرداخت عوارض سلامت به میزان دو درصد برمبنای بهای فروش کالاها و خدمات آسیبرسان هستند.
در این راستا، تولیدکنندگانی که اقدام به تولید کالاهای مشمول احکام یاد شده به صورت کارمزدی مینمایند جزء اشخاص مشمول نبوده و صاحبان کالاهای مشمول مکلف به پرداخت عوارض موردنظر هستند.
همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاهای مشمول جزء مأخذ محاسبه عوارض کالاها و خدمات آسیبرسان به سلامت نبوده و متقابلاً عوارض مذکور نیز جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست.
گفتنی است واحدهای تولیدی که کالاهای مشمول خود را صادر میکنند و یا واردکنندگانی که کالاهای مشمول خود را مرجوع مینمایند به میزان کالاهای صادر شده یا مرجوع شده مشمول عوارض مورد نظر نیستند.
همچنین وصول این عوارض در مرحله تولید و واردات بوده و به منظور جلوگیری از وصول عوارض مضاعف، اخذ آن در حلقههای بعدی فاقد موضوعیت است.
لازم به ذکر است اشخاص مشمول مکلفاند عوارض سلامت را به مأخذ بهای فروش کالا و خدمت محاسبه و فرم اظهار و پرداخت را یک ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی تکمیل و مبلغ عوارض متعلقه را به حساب اعلامی واریز نمایند.