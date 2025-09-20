کارشناس هواشناسی استان قزوین، از آغاز نفوذ زبانه پرفشار و وزش باد‌های شمالی از امروز شنبه خبر داد که منجر به کاهش دما، بارش‌های رگباری در ارتفاعات و پدیده گرد و خاک در کل استان خواهد شد.

هشدار هواشناسی قزوین؛ کاهش دما، بارش پراکنده و گرد و خاک از امروز تا سه‌شنبه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مریم بهروزی اعلام کرد که از امروز شنبه تا صبح سه‌شنبه، شاهد استقرار زبانه پرفشار در منطقه خواهیم بود که با آغاز وزش باد‌های شمالی، به ویژه در شهر‌های کوهین، تاکستان و بوئین‌زهرا، نمود بیشتری خواهد داشت.

وی پیش‌بینی کرد برای ارتفاعات شمالی استان، پدیده مِه رخ دهد و در روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه، بارش‌هایی به صورت رگبار باران در این ارتفاعات داشته باشیم.

کارشناس هواشناسی گفت: کاهش دما از امروز شنبه آغاز شده و تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت و بیشتر نیمه شمالی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هرچند این کاهش دما به طور فراگیر کل استان را شامل می‌شود.

بهروزی افزود: نکته حائز اهمیت، پدیده گرد و خاک است. در حالی که روز گذشته گرد و خاک محلی در شهر وجود داشت، از امروز گرد و خاکی که از کشور عراق بلند شده، به استان رسیده و به واسطه وزش باد‌های شمالی، کل استان را در بر گرفته است.

وی اضافه کرد: به همین دلیل، هشدار زرد صادر شده و از افراد گروه‌های حساس، شامل بیماران تنفسی، سالخوردگان و کودکان، درخواست شده است که از تردد غیر ضروری خودداری کنند.

کارشناس هواشناسی گفت: با توجه به کاهش دمای پیش‌بینی شده تا روز سه‌شنبه، توصیه شده است که به ویژه در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه، از پوشاک و لباس مناسب، به‌خصوص برای دانش‌آموزانی که به مدرسه می‌روند، استفاده شود.