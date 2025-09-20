به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حسین افشین در بازدید از پارک علم و فناوری استان کرمان، ۶ محصول دانش‌بنیان شامل سامانه معدن‌کاری هوشمند، سامانه راهبند هوشمند معادن، دستگاه تهیه لام اتوماتیک و محصول پتاسیم n اکتیل هیدروکسامات (برای خاک‌های کم عیار معدنی) رونمایی شد.

وی همچنین از محصول پلتفرم هوشمندسازی حوزه سلامت با عنوان "به آیند" (بهداشت هوشمند، آینده نوآور و درخشان) تولید پژوهشکده آینده پژوهشی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان بازدید کرد.

آقای افشین سپس از کارخانه نوآوری کرمان هم بازید ودرخواست کارخانه نوآوری کرمان را برای دریافت تسهیلات جهت طرح توسعه و سرمایه‌گذاری بررسی و فضا و امکانات فراهم شده در این مجموعه را مطلوب ارزیابی کرد.