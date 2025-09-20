به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ اعتبار مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک امروز شنبه ۲۹ شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهار تا هفت واریز شد.

سرپرستان خانوار تا پایان آبان فرصت دارند خرید خود را انجام دهند.

پیش‌تر و از روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه، اعتبار این مرحله برای دهک‌های یک تا سه واریز شده است.

همچنین تا ۲۱ شهریورماه، بیش از ۲ میلیون و ۹۲۱ هزار سرپرست خانوار با مانده صفر از این طرح استفاده کرده‌اند.

این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل سه گروه لبنیات (شیر، ماست و پنیر)، پروتئین (گوشت سفید، گوشت قرمز و تخم‌مرغ) و خواربار (حبوبات، برنج، روغن نباتی، قند و شکر و ماکارونی) اختصاص یافته است.

ویژگی‌های کالابرگ‌ها خرید کالا‌ها بدون محدودیت برند و مقدار انجام می‌شود و در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت توسط خریدار پرداخت خواهد شد.

مشمولان می‌توانند خرید خود را در چند نوبت انجام دهند. بیش از ۲۵۰ هزار فروشگاه خرد و زنجیره‌ای طرف قرارداد طرح هستند.

امکان استعلام مانده اعتبار از طریق کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* فراهم شده است.

مرکز تماس ۶۳۶۹ -۰۲۱آماده پاسخگویی به سؤالات و درخواست‌های مشمولان طرح است.

دارندگان مانده اعتبار از مراحل قبلی طرح کالابرگ الکترونیکی می‌توانند همچنان از اعتبار خود در دوره حاضر استفاده کنند.

مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هموطنان خواست در دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی مراقب کلاهبرداری‌های اینترنتی باشند؛ چرا که پیامک‌های رسمی این طرح فاقد هرگونه لینک هستند.