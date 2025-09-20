پخش زنده
براساس هشدار سطح زرد هواشناسی، امروز صبح وزش شدید باد در استان آغاز شده و گرد و خاک از سمت غرب به مرور، استان را در بر میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ اداره کل مدیریت بحران خراسان شمالی هم در اطلاعیهای به هم استانیها به ویژه کودکان، سالمندان و بیماران دارای مشکلات قلبی و تنفسی، توصیه کرده فعالیت بدنی شدید در فضای باز را محدود کنند.
۱. کاهش فعالیتهای بدنی شدید در فضای باز، به ویژه برای کودکان، سالمندان و بیماران دارای مشکلات قلبی و تنفسی.
۲. استفاده از ماسکهای مناسب در صورت نیاز به تردد در معابر عمومی.
۳. پرهیز از تردد غیرضروری در ساعات اوج آلودگی.
۴. تهویه مناسب محیطهای بسته و خودداری از باز گذاشتن پنجرهها در ساعات اوج گرد و خاک.