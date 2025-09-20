به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان‌غربی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی حجم ترافیک در شهر‌ها به مناسبت آغاز سال تحصیلی گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی برای نظم‌بخشی به معابر در این برهه آمادگی کامل دارد.

سرهنگ حاتم ابراهیمی افزود: با توجه به بازگشایی مدارس، حجم تردد‌ها در معابر شهری افزایش می‌یابد که این موضوع باعث افزایش زمان سفر‌های درون شهری خواهد شد.

سرهنگ ابراهیمی اظهارکرد: یکی از راهکار‌های کاهش بار ترافیکی و تسهیل در رفت‌وآمد، استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان‌غربی، با اشاره به مشکل ترافیک ناشی از خودرو‌های شخصی والدینی که فرزندان خود را به مدرسه می‌رسانند اضافه کرد: تجمع این خودرو‌ها در ساعات اولیه و پایانی مدارس موجب ایجاد گره‌های ترافیکی و گاهی انسداد معابر می‌شود که وضعیت ترافیکی را با مشکلاتی رو‌به‌رو می‌کند.