مسابقات شطرنج قهرمانی کشور در طبس با معرفی برترینها پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این مسابقات با حضور ۸۳ شطرنجباز از شهرستانهای طبس، مشهد، کرمان، یزد، بیرجند، نیشابور، قائن، عشق آباد، سرایان و بشرویه در باغ دالیا طبس برگزار شد.
این رقابتها در ۷ دور به روش سوئیسی پیگیری شد که در پایان، سید حسین حسینی از بیرجند به مقام نخست دست یافت و همچنین سبحان زحمتی از مشهد دوم و ابوالفضل فورگینژاد از بیرجند سوم شد.
در بخش جوایز ویژه نیز ساجده زحمتی از مشهد عنوان نخست بانوان، رضا اشتری از طبس مقام نخست پیشکسوتان، محمد حافظ ابراهیمزاده از مشهد در رده سنی زیر ۸ سال، محمد طاها حاتمی از سرایان در رده سنی زیر ۱۲ سال و امیرمسعود میربلوکی از قائن در رده سنی زیر ۱۶ سال به مقام قهرمانی دست یافتند.