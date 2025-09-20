به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در معاملات هفته گذشته بازار فیزیکی بورس کالای ایران، ۳ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۹۸۹ تن انواع کالا به ارزش بیش از ۶۱.۶ هزار میلیارد تومان دادوستد شد.

بیشترین حجم معاملات به تالار حراج همزمان اختصاص داشت که طی آن یک میلیون و ۱۷۶ هزار و ۵۳۴ تن سیمان معامله شد.

در تالار صنعتی نیز یک میلیون و ۵۲۰ هزار و ۳۶۲ تن کالا به ارزش ۳۴.۷ هزار میلیارد تومان فروخته شد. عمده معاملات این تالار شامل ۷۰۰ هزار و ۵۰۰ تن سنگ آهن، ۳۹۷ هزار و ۴۴۱ تن فولاد، ۳۰۴ هزار و ۷۰۰ تن آهن اسفنجی و سایر فلزات از جمله روی، مس، آلومینیوم و کنسانتره‌های معدنی بود.

تالار صادراتی کیش نیز با فروش ۳۳۰ هزار و ۷۴۷ تن کالا به ارزش ۷.۹ هزار میلیارد تومان فعال بود که عمده آن شامل قیر، سنگ آهن، تختال، سیمان و گوگرد بود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، ۳۷۹ هزار و ۳۰۸ تن محصول به ارزش ۱۴.۳ هزار میلیارد تومان معامله شد که در آن وکیوم باتوم، مواد پلیمری، لوب‌کات و مواد شیمیایی بیشترین سهم را داشتند.

همچنین در تالار فرعی، ۶۷ هزار و ۳۸ تن کالا به ارزش ۲.۱ هزار میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت.