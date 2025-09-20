پخش زنده
امروز: -
هجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی و نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور در زنجان شامگاه جمعه با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ هجدهمین دوره جشنواره ملی آش ایرانی به همراه نمایشگاه صنایع دستی ملی که از ۲۵ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی کاسپین زنجان آغاز شده بود شامگاه جمعه به کار خود پایان داد.
در پایان این رخداد فرهنگی مقام اول جشنواره ملی آش ایرانی به فریبا محمودی بانوی زنجانی رسید و روانبخش نائب پاشایی و ویدا احمدیان از استانهای اردبیل و ایلام به ترتیب دوم و سوم شدند.
سیده حمیرا شفیعی و سید احمد کاظمی نیز به ترتیب از شهرستان طارم و استان خراسان رضوی از سوی هیات داوران به مقام چهارم و پنجم رسیدند همچنین غرفههای فریده بالاگیری و سمیه جعفری نیز از استانهای کرمانشاه و زنجان به عنوان غرفههای اخلاق برگزیده شد.
از سوی هیات داوران مقام اول غرفه برتر نمایشگاه صنایع دستی کشور به رشته حصیر بافی استان مازندران رسید، غرفه نقاشی روی چرم استان البرز دوم و غرفه ساخت و سازهای سنتی استان زنجان نیز سوم شد. غرفه احجام چوبی از استان مرکزی نیز به عنوان غرفه منتخب معرفی شد.
همچنین در لیست تقدیر غرفههای خارجی نیز نمایندگان کشورهای عراق، هند، پاکستان و افغانستان به ترتیب اول تا چهارم شدند.