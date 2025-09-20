نجات جان دو گردشگر در دره «ویژدرون»
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ایلام گفت: دو گردشگر مصدوم اصفهانی توسط امدادگران جمعیت هلالاحمر استان پس از ۲۰ ساعت عملیات در دره سختگذر و فنی «ویژدرون» نجات یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «حمزه محمدیمقدم» مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ایلام با اشاره به جزئیات این عملیات دشوار، اظهار داشت: ساعت چهار بامداد جمعه، گزارش سقوط دو گردشگر به عمق دره ویژدرون دریافت شد.
وی افزود: نجاتگران بلافاصله با تجهیزات فنی و تخصصی، عازم محل حادثه شدند و پس از پیمایش مسیری طاقتفرسا و کوهستانی خود را به مصدومان رساندند.
محمدیمقدم اضافه کرد: یکی از گردشگران به دلیل سقوط از ارتفاع دچار شکستگی در ناحیه مچ و ساق پا شده و گردشگر دیگر نیز از ناحیه پا دچار دررفتگی شده بود.
وی بیان کرد: تیمهای امدادی ضمن انجام اقدامات اولیه درمانی و پیشبیمارستانی با استفاده از تجهیزات حمل ویژه و با رعایت اصول ایمنی، مصدومان را از دره خارج کرده و به نقطه امن منتقل کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ایلام عنوان کرد: این عملیات طاقتفرسا که از نخستین ساعات بامداد آغاز شده بود، سرانجام حوالی ساعت ۲۳:۳۰ جمعه شب با موفقیت به پایان رسید و مصدومان برای ادامه روند درمان، تحویل عوامل اورژانس و سپس به مراکز درمانی منتقل شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ایلام با تاکید بر ضرورت آگاهی و آمادگی گردشگران، به ویژه افراد غیربومی، گفت که طبیعت زیبای استان ایلام هرچند دلرباست، اما در دل خود مسیرهایی سختگذر و خطرناک را پنهان کرده است، از این رو، توصیه میشود گردشگران پیش از ورود به این مناطق کوهستانی، از راهنمایی افراد بومی و آشنا به مسیر استفاده کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.
گفتنی است دره «ویژدرون» (به کردی: وێژدەروەن) در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری شهر ایلام، ۵۰ کیلومتری مرکز شهرستان ملکشاهی و ۳۶ کیلومتری سد چمگردلان و در نزدیکی روستای «مهر» در شهرستان ملکشاهی قرار دارد و بخشی از مسیر عبور رودخانه کنجانچم را در بر میگیرد.
طول این دره حدود ۶ کیلومتر و ارتفاع آن از سطح دریا ۸۱۰ متر است.