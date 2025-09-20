کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی در مناطق دریایی و در بعدازظهر و اوایل شب ناپایداری جوی در استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی، سبب مواج شدن دریا خواهد شد و در قشم، سواحل خمیر و لنگه، گرد و غبار را به همراه خواهد داشت.

او افزود: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک و برخی سواحل رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای با احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود و در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

او افزود: مناطق دریایی استان به ویژه در تنگه هرمز، نسبتاًمواج خواهد بود و بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۲ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به یک و نیم متر خواهد رسید.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر در نظر گرفته شود و شناور‌های سبک از تردد دریایی خودداری کنند و این شرایط جوی و دریایی تا دوشنبه ۳۱ شهریور در استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی امروز افزایش رطوبت و کاهش نسبی دما در مناطق دور از ساحل مورد انتظار است و از فردا، نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت.