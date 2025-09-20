مردم ورزش دوست جویبار از چهار کشتی گیر این شهرستان که از رقابت‌های جهانی بازگشتند به گرمی استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مردم ورزش دوست جویبار - دیار پهلوانان و قهرمانان پایتخت کشتی جهان پس از بازگشت کشتی‌گیران قهرمان این شهرستان از مسابقات جهانی مورد استقبال قرار دادند.

کامران قاسم پور، محمد نخودی، امیرحسین فیروزپور و امیرمحمد یزدانی چهار کشتی گیر جویباری بودند که به مسابقات جهانی کشتی آزاد زاکرب در کرواسی اعزام شدند و سه نفر از این کشتی به غیر از امیر محمد یزدانی نشان برنز این دوره از مسابقات را کسب کردند.

گفتنی است تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران با کسب ۲ نشان طلا، ۲ نشان نقره و ۳ نشان برنز پس از ۱۲ سال عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد.