دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی از برپایی رویداد مشترک این ستاد با شبکه آزمایشگاهی کشور خبر داد و گفت: این رویداد با هدف افزایش بهرهوری از امکانات و استفاده حداکثری از ظرفیتهای شبکه آزمایشگاهی و توسعه دانش شناختی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عطاءاله پور عباسی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی در نشستی که با حضور مجتبی نسب دبیر شبکه آزمایشگاهی کشور و جمعی از کارشناسان برگزار شد، گفت: یکی از رویکردهای ستاد، تقویت توانمندیها و حمایت از ایجاد زیر ساختهای فناورانه برای طراحی، تولید و ساخت تجهیزات و ابزارهای شناختی است و در این راستا ترویج و شبکهسازی برای استفاده بهینه از دستاورهای تحقیقاتی حوزه شناختی نیز مورد توجه جدی قرار دارد.
وی با اشاره به سیاستها، اقدامات و تلاشهای ستاد برای ایجاد و توسعه آزمایشگاههای حوز علوم شناختی گفت: هدف از توسعه این مراکز، استفاده حداکثری محققان و کارشناسان از این زیرساختهای ملی آمایشگاهی است.
در این نشست درباره حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی درحوزه علوم شناختی، دستیابی به فناوریهای جدید، انجام پژوهشهای کاربردی در این حوزه گفتوگو و تبادل نظر شد.
دبیر شبکه آزمایشگاهی کشور نیز در این نشست گفت: این شبکه با سابقه بیش از دو دهه فعالیت خود با گردآوری و ساماندهی اطلاعات حدود ۲۰۰۰ مجموعه آزمایشگاهی خدمات بیش از ۳۵ هزار تجهیز آزمایشگاهی را برای پژوهشگران و محققان فراهم کرده است.
وی با استقبال از تقویت تعامل و همکاری با ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، خواستار بهرهگیری بیشتر از ظرفیت خدمات آزمایشگاههای حوزه شناختی شد که این مهم با عضویت این مجموعه آزمایشگاهها در شبکه آزمایشگاهی کشور محقق خواهد شد.
رویداد مشترک ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی با شبکه آزمایشگاهی کشور، پاییز امسال در تهران برگزار خواهد شد.