هشدار آلودگی هوا در استان قزوین؛ شاخصها در چند شهر از ۳۰۰ فراتر رفت!
شاخص آلایندگی هوا در شهرهای قزوین، تاکستان و بوئینزهرا از مرز ۳۰۰ عبور کرده و وضعیت خطرناک اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، بر اساس گزارشهای دریافتی از سامانه پایش کیفی هوا، کیفیت هوای استان قزوین در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارد. هم اکنون، شهرهای قزوین، تاکستان و بوئین زهرا با عبور شاخص آلایندگی از مرز ۳۰۰، در وضعیت خطرناک برای تمامی گروههای سنی و افراد با بیماریهای زمینهای قرار گرفتهاند.
همچنین، در شهرهای آبیک، الوند و محمدیه، شاخص آلایندگی از مرز ۱۵۰ عبور کرده و وضعیت هوا ناسالم برای همه گروهها تشخیص داده شده است.
توصیه میشود شهروندان، به ویژه گروههای حساس مانند کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای تنفسی و قلبی، از فعالیتهای بیرون از منزل و تردد غیرضروری خودداری و در صورت لزوم خروج از منزل، از ماسکهای مناسب استفاده کنند.
بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی ریزگردها تا اواخر فردا میهمان استان هستند.