رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری فراجا، گفت: بر اساس پرونده‌های قضایی ارجاع شده به پلیس فتا و رصد‌های صورت گرفته در فضای مجازی کلاهبرداری خرید و یا ثبت سفارش کالا و خدمات از طریق صفحات فروشگاهی جعلی در شبکه اجتماعی اینستاگرام در حال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رامین پاشایی اظهار کرد: با نزدیک شدن به روز‌های پایانی تابستان و آغاز فصل بازگشایی مدارس شاهد تبلیغات فریبنده کلاهبرداران سایبری از شرایط ایجاد شده در جهت فریب کاربران فضای مجازی و کلاهبرداری از آنان با ترفند‌های مختلف می‌باشیم.

این مقام انتظامی افزود: عمده ترفند مجرمان سایبری با توجه به شرایط پیش رو در کشور تبلیغات دورغین و فریبنده در صفحات فروشگاهی در شبکه اجتماعی غیر بومی اینستاگرام نظیر تبلیغات فروش لوازم و التحریر، کیف و البسه و حتی رزرو سرویس مدارس و دریافت مبالغ کالا و خدمات که از این طریق از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری فراجا ضمن توصیه به هموطنان گرامی مبنی بر خرید و ثبت سفارش کالا و خدمات مورد نیاز صرفا از سایت‌های فروشگاهی مجاز در کشور دارای نشان اعتماد کالا و خدمات و درگاه‌های بانکی مجاز، افزود: خرید و ثبت سفارش از فروشگاه‌های اینترنتی فعال در شبکه اجتماعی اینستاگرام متاسفانه ریسک بالایی دارد.