رئیس اتحادیه خرازی و لوازم‌التحریر همدان گفت: بیش از ۹۰ درصد نوشت افزار موجود در بازار تولید داخل هستند و امسال مورد استقبال مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،امیر گلبخش با اشاره به قدمت بالای این اتحادیه اظهار کرد: اتحادیه خرازی و نوشت افزار همدان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین اتحادیه‌های استان با سابقه‌ای بیش از ۵۰ تا ۶۰ ساله است.

وی افزود: این اتحادیه در ۳۶ رسته مختلف از جمله نوشت افزار ، بدلیجات، اسباب‌بازی، لوازم خیاطی، سیسمونی، تم تولد، صنایع دستی و... فعالیت دارد که یکی از مهم‌ترین رسته‌های آن حوزه لوازم‌التحریر است.

رئیس اتحادیه خرازی و نوشت افزار همدان با بیان اینکه در حال حاضر ۲۵۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب معتبر در حوزه لوازم‌التحریر در همدان فعالیت می‌کنند، افزود: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از این واحد‌ها در بازار مرکزی مستقر هستند و باقی در خیابان‌های مختلف شهر، از بالاترین تا پایین‌ترین نقاط، در حوزه توزیع نوشت افزار فعالیت دارند.

آقای گلبخش با اشاره به افزایش تقاضا در آستانه سال تحصیلی گفت: با نزدیک شدن به ایام بازگشایی مدارس، خرید نوشت افزار توسط خانواده‌ها افزایش یافته است. اگرچه قیمت برخی اقلام نسبت به گذشته افزایش داشته، اما این افزایش در مقایسه با سایر کالا‌های بازار چندان چشمگیر نبوده و تلاش شده است تنوع قیمتی حفظ شود تا قدرت خرید مردم تحت‌تأثیر قرار نگیرد.

وی با تأکید بر حمایت از تولید داخلی بیان کرد: خوشبختانه بیش از ۹۰ درصد لوازم‌التحریر موجود در بازار تولید داخل هستند و استقبال مردم از کالا‌های ایرانی در سال جاری بسیار خوب بوده است.

رئیس اتحادیه خرازی و نوشت افزار همدان با اشاره به نظارت‌های مستمر بر بازار گفت: تمامی دستگاه‌های نظارتی از جمله واحد بازرسی اصناف، واحد بازرسی اتحادیه‌ها و سایر نهاد‌های مرتبط، نظارت‌های لازم را انجام می‌دهند و فروشندگان موظف‌اند قیمت کالا‌ها را به‌صورت برچسب روی اجناس نصب کرده و فاکتور رسمی به مشتری ارائه دهند، مواردی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، اجبار در فروش و سایر تخلفات به‌صورت روزانه رصد می‌شود.

وی افزود: مشتریان نیز باید از حقوق خود آگاه باشند و در صورت مشاهده تخلف، می‌توانند از طریق شماره‌های ۳۲۵۲۴۷۹۷ (اتحادیه خرازی و لوازم‌التحریر)، ۲۵۱۴۰۴۰ (اتحادیه اصناف) و سامانه گویای ۱۲۴ به‌صورت ۲۴ ساعته تخلفات را گزارش دهند.

گلبخش با اشاره به اقدامات حمایتی اتحادیه برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت گفت: اتحادیه با همکاری خیرین، دانش‌آموزان نیازمند را شناسایی کرده و در طول سال، به‌ویژه در ایام مهرماه و عید، بسته‌های لوازم‌التحریر تهیه و توزیع می‌کند. در شهریور و مهرماه سال جاری، بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع می‌شود.

وی همچنین از کاهش فعالیت بساط‌فروشان در بازار خبر داد و افزود: با همکاری دادستان، فرماندار و سازمان صنعت، معدن و تجارت، اقدامات لازم برای ساماندهی بساط‌فروشان انجام شده و امسال شاهد کاهش چشمگیر این فعالیت‌ها بوده‌ایم، مسئولان باید در این زمینه نیز حمایت‌های لازم را از اتحادیه داشته باشند.

رئیس اتحادیه خرازی و لوازم‌التحریر همدان در پایان با انتقاد از برخی مدارس اظهار کرد: برخی مدارس با دریافت مبالغ به‌صورت اجباری اقدام به تهیه لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان کرده و حق انتخاب را از آنان سلب می‌کنند. این اقدام نوعی دخالت در بازار محسوب می‌شود و باعث ایجاد نارضایتی در میان خانواده‌ها شده است. از آموزش و پرورش انتظار داریم در این زمینه ورود جدی داشته باشد و اجازه دهد دانش‌آموزان خودشان لوازم‌التحریر مورد نیازشان را تهیه کنند.