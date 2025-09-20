نفرات اول و دوم این رقابت‌ها به همراه ورزشکارانی که در مسابقات قهرمانی آسیا در کره‌جنوبی حضور داشتند، به اردوی تیم ملی که از هشتم مهرماه در بجنورد برگزار خواهد شد، دعوت می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ نفرات برتر اوزان رقابت‌های انتخابی مدعیان تیم ملی کوراش بزرگسالان ویژه آقایان مشخص شد.

مسابقات انتخابی مدعیان تیم ملی کوراش در رده سنی بزرگسالان دیروز به میزبانی کمپ تیم‌های ملی کوراش در بجنورد و به یاد شادروان استاد رضا مهنان برگزار شد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم محمدکاظم براتی از خراسان شمالی قهرمان شد، رضا مصرزاده از خراسان رضوی در جایگاه دوم ایستاد و محسن صفری و مبین نظری از خراسان رضوی مشترکاً سوم شدند.

در وزن ۶۶ کیلوگرم حمید چادرنشین از خراسان شمالی مقام نخست را کسب کرد، امیرحسین روحانی از خراسان رضوی دوم شد و حمیدرضا کارگر از خراسان رضوی و حسن پولادی از البرز مشترکاً سوم شدند.

در وزن ۷۳ کیلوگرم اصغر باغچقی از خراسان شمالی اول شد، مهران محمدی بریمانلو دوم شد و سهراب رخشان از خراسان شمالی و حمیدرضا پاپی از اصفهان سومدر وزن ۸۱ کیلوگرم مهدی فتحی‌پور از اصفهان قهرمان شد، رضا پارسی‌پارساپور از خراسان شمالی دوم شد و مجتبی علی‌اکبری از خراسان شمالی و علی زحمتکش از خراسان رضوی سوم شدند.

در وزن ۹۰ کیلوگرم مصطفی اسکندری از خراسان رضوی به مقام نخست رسید، محمد ولی‌پور از خراسان رضوی دوم شد و محمدرضا سعیدی از تهران و علی نیکوسیرت از خراسان رضوی سوم شدند.

در وزن ۱۰۰ کیلوگرم صادق آذرنگ از خراسان شمالی اول شد، محمد اعتمادی از خراسان رضوی دوم شد و محمد مرگان از خراسان شمالی و محمدمهدی پیرزه از خراسان رضوی سوم شدند.

در وزن ۱۲۰ کیلوگرم مسعود قوی‌بازو از خراسان رضوی قهرمان شد، حمیدرضا ملک‌زاده از تهران دوم شد و دانیال نظری و الیاس حسینی از خراسان رضوی مشترکاً سوم شدند.

در وزن مثبت ۱۲۰ کیلوگرم فرزین شاهباز از خراسان رضوی به عنوان قهرمانی رسید، رضا حسن‌زاده از خراسان شمالی دوم شد و کامران محمودبابویی از مازندران و سجاد ابراهیم‌زاده از خراسان رضوی سوم شدند.

نفرات اول و دوم این رقابت‌ها به همراه ورزشکارانی که در مسابقات قهرمانی آسیا در کره‌جنوبی حضور داشتند، به اردوی تیم ملی که از هشتم مهرماه در بجنورد برگزار خواهد شد، دعوت می‌شوند.

مسابقات انتخابی مدعیان تیم ملی کوراش بانوان نیز در رده سنی بزرگسالان با حضور ۱۹۸ کوراش‌کار از ۱۸ استان کشور به میزبانی کمپ تیم‌های ملی کوراش در بجنورد برگزار شد.

نفرات برتر این رقابت‌ها به اردوی آماده‌سازی تیم ملی کوراش بانوان که از ۸ مهرماه در بجنورد برگزار می‌شود، دعوت خواهند شد.