کتاب «حوض خون»، که روایتگر نقش زنان در پشت جبهه‌های دفاع مقدس است، اکنون به‌صورت کتاب صوتی منتشر شده و امکان شنیدن تجربه‌ها و ایثار بانوان در دوران جنگ را برای علاقه‌مندان فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، «حوض خون» یکی از آثار شاخص تاریخ شفاهی زنان در دفاع مقدس است که پیش‌تر با استقبال پژوهشگران و علاقه‌مندان به ادبیات مقاومت مواجه شد. این کتاب زندگی زنانی را روایت می‌کند که در رختشوی‌خانه‌ها لباس‌ها و پتو‌های رزمندگان و تجهیزات بیمارستانی را می‌شستند. تنوع راویان و کنار هم قرار گرفتن روایت‌های آنان تصویری کامل از نقش زنان در پشت جبهه‌ها ارائه می‌دهد و نسخه صوتی آن امکان تجربه شنیداری این داستان‌ها را برای مخاطبان فراهم کرده است.

انتشارات راه یار ناشر این اثر است.

مریم حامدی گزارش می‌دهد: