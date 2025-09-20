خیر مدرسه ساز آملی و پدر شهید حجتالله حیدری آسمانی شد و در کنار فرزند شهیدش آرام گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاج غلامحسین حیدری پدر شهید حجتالله حیدری و از خیران مدرسه ساز آملی پس از سالها بیماری و کهولت سن، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
مراسم تشییع جنازه این پدر شهید ۸۵ ساله عصر دیروز جمعه با حضور جمعی از رزمندگان و خانوادههای شهدا و آحاد مردم در آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) برگزار و در کنار فرزند شهید حجت الله حیدری به خاک سپرده شد.
مرحوم حاج غلامحسین حیدری که از رزمندگان لشکر ویژه ۲۵ کربلا در دوران دفاع مقدس و پدر شهید حجت الله حیدری نیز بود، حدود ۳ هزار متر زمین برای ساخت مدرسهای به نام شهیدش حجت الله حیدری نامگذاری شده بود اهدا کرد.
شهید حجت الله حیدری در ۱۷ سالگی و در ۴ دیماه سال ۱۳۶۵ در منطقهامالرصاص و در عملیات کربلای ۴ به فیض شهادت نائل آمد.