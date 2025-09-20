ضعف زیرساخت‌های ریلی در بنادر کشور، سرعت پایین بازرگانی و سردرگمی در مدیریت کانتینرها، موانع جدی بر سر راه توسعه حمل‌ونقل ریلی ایجاد کرده است. کارشناسان بر ضرورت ارتقاء این زیرساخت‌ها و ساماندهی فرآیندهای لجستیکی برای افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها تأکید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عضو کمیته حمل و نقل بین‌المللی ریلی، تقویت زیرساخت‌های ریلی بنادر را برای توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور ضروری دانست.

سید علیرضا میرحبیبی با انتقاد از وضعیت کنونی این زیرساخت‌ها، از نبود اتصال ریلی بندر چابهار و محدودیت‌های جدی در مانور و تبادل واگن در بندر شهید رجایی پرده برداشت. به گفته میرحبیبی، گاهی اوقات خروج یک رام قطار کامل از اسکله شهید رجایی چندین روز به طول می‌انجامد که این امر نشان‌دهنده مشکلات عمیق در این حوزه است.

وی با اشاره به سرعت پایین بازرگانی در شبکه ریلی کشور، تأکید کرد که این مشکل در حمل‌ونقل داخلی، صادرات و واردات، تمایل صاحبان کالا به استفاده از ریل را به شدت کاهش داده است. میرحبیبی افزود که سرعت پایین سیر حمل ریلی برنامه‌ریزی زمانی واردکنندگان و صادرکنندگان را مختل می‌کند و نتیجه آن، استفاده کمتر از این شیوه حمل‌ونقل است.

در همین راستا، محمد دایی، عضو انجمن لجستیک اتاق بازرگانی، یکی دیگر از چالش‌های مهم در حمل‌ونقل ریلی را تنوع “باکس اونرها” (مالکان کانتینر) دانست. وی توضیح داد که برخلاف کشتیرانی که معمولاً با یک باکس‌اونر واحد سروکار داریم، در حمل‌ونقل ریلی هر کانتینر ممکن است متعلق به شرکتی جداگانه باشد. این تنوع به پیچیدگی قراردادها و افزایش چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل منجر می‌شود؛ چرا که صاحبان کالا برای بازگرداندن هر کانتینر خالی، باید تا هزار دلار هزینه کنند که این مبلغ بدون احتساب سوخت و سایر یارانه‌های دولتی است.

دایی در پایان ابراز امیدواری کرد که با ساماندهی موضوع “TIP کانتینرها” در بخش ریلی، این مشکلات کاهش یابد و هزینه‌های حمل‌ونقل برای صاحبان کالا بهینه‌تر شود. به نظر می‌رسد که برای رونق حمل‌ونقل ریلی در کشور، همت مضاعفی در زمینه زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های لجستیکی لازم است.