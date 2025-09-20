به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ فصل پاییز در خراسان شمالی با بوی خوش گردو و جنب‌وجوش باغداران همراه است.

ابراهیم شمشیری گفت: ۵۰ درصد گردو‌های برداشت شده به آجیل‌فروشان فروخته می‌شود و بیشتر این محصول به شهر‌های تهران، مشهد و گرگان ارسال می‌ شود.

به گفته وی مشتریان عمده گردو، اغلب به صورت مستقیم به باغات مراجعه می‌کنند و خرید می‌کنند، بنابراین باغداران باید آماده فروش و عرضه محصول خود باشند.

شمشیری همچنین با اشاره به اهمیت سرشاخه‌کاری در افزایش کیفیت محصول گفت: سال گذشته در دو هکتار از باغات شهرستان عملیات سرشاخه‌کاری انجام شد و باغداران باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند تا کیفیت گردوی تولیدی افزایش یابد.

صفدر صفدری مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان هم گفت: با توجه به اینکه باغ‌های استان از نوع درجه دو و سه هستند، میانگین عملکرد ۱۵۰۰ کیلو در هر هکتار است که برای افزایش عملکرد و کیفیت عملیات سرشاخه کاری درختان گردو را در دستور کار داریم.

به گفته صفدری برای انجام طرح سرشاخه کاری یک باغ مادری با وسعت چهار هکتار در استان ایجاد شده که سالانه دو هزار انواع نهال شامل چالدران، پرشیا، کاسپین، اَلوند، هاوار، رُوند، هارتلی، پِترو، فرانگ، چنلر و لارا تولید و برای سرشاخه کاری باغ‌ها در اختیار پیوندزن‌ها قرار می‌دهیم.

با نوسازی باغ‌ها وسرشاخه کاری علاوه بر افزایش تولید، از بیماری آنتراکتوز و کرم خراط نیز جلوگیری می‌شود.

سطح باغ‌های گردو در خراسان شمالی ۵ هزار هکتار است و شهرستان‌های شیروان، بجنورد و فاروج بیشتر سطح و تولید گردو را در استان دارند.

بیشترین باغ گردوی استان در شهرستان‌های شیروان، فاروج و بجنورد و ارقام گردوی تولیدی استان محلی، ژنوتیپ برتر، چندلر، فرانکت روند و فرانت است.

خراسان شمالی از قطب‌های تولید گردو در کشور است و بیشترین سطح این محصول مربوط به شهرستان شیروان با هزار و ۲۸۵ هکتار است.