به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ طرح فروش زامیاد EX دوگانه سوز از ساعت ۱۰ صبح امروز ۲۹ شهریورماه، از طریق پایگاه اینترنتی فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا به نشانی saipa.iranecar.com فعال شد و تا زمان تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود.

فروش فوری (نقدی) با موعد تحویل ۳۰ روزه و فروش فوق‌العاده با موعد تحویل ۹۰ روزه برنامه‌ریزی شده است.

در این شرایط فروش، محدودیت کد ملی برای متقاضیان اعمال خواهد شد و همچنین امکان صلح در قرارداد‌ها وجود ندارد.



بر اساس این گزارش؛ بعد از آنکه تولید وانت نیسان آبی قدیمی به دلیل رعایت نکردن استانداردهای 85 گانه متوقف شد، هم اکنون نیسان جدید با مجوز سازمان ملی استاندارد و مجهز به استانداردهای 85گانه تولید می‌شود.