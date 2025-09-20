پخش زنده
در مراسمی با حضور معاونت شهرداریهای سازمان شهرداری و دهیاری کشور، قرارداد سرمایه گذاری ساخت هتل بزرگ اردکان با مشارکت شهرداری اردکان شهرستان سپیدان و سرمایه گذار بخش خصوصی به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، شهردار اردکان در آیین انعقاد قرارداد ساخت هتل بزرگ شهر اردکان گفت: این هتل در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع با مشارکت مدنی شهرداری و بخش خصوصی ساخته میشود.
عبدالمطلب رهنما افزود: مساحت توافق شده در این طرح ۳۰ هزار متر مربع شامل: احداث یک هتل در ۸ طبقه با مجتمع اقامتگاهی، رستوران و مجموعههای ورزشی و تفریحی است که بزودی عملیات ساخت آن آغاز میشود.
وی با بیان اینکه سهم شهرداری در این قرارداد ۲۲/۵ درصد و مابقی سهم سرمایه گذار است گفت: مبلغ اولیه برآورد شده توسط کارشناس رسمی دادگستری حدود ۷۵۰ میلیارد تومان اعلام شده ست.
شهردار اردکان در ادامه با بیان اینکه این قرارداد در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری و اقتصادی شهر اردکان به عنوان مرکز اولین شهرستان ویژه گردشگری کشور منعقد شده است گفت: این طرح آغازگر تحولی چشمگیر در حوزه گردشگری، اشتغال زایی و ارتقای کیفیت خدمات اقامتی خواهد بود و نقش بسزایی در توسعه پایدار و تقویت اقتصاد شهری ایفاخواهدکرد.
محمد هادی ترابی، سرمایهگذار، نیز با بیان اینکه این هتل ۷۵ واحد اقامتی دارد گفت: علاوه بر آن مجموعههایی نظیر سالن مجالس، رستوران، شهر بازی، کافههای متعدد و مجتمع آبی، ورزشی و انواع امکانات تفریحی در این مرکز ساخته میشود.
وی افزود: مدت اجرای این قرارداد از زمان صدور پروانه ۵ سال تعیین شده، اما تلاش میکنیم زودتر از موعد مقرر طرح را به اتمام برسانیم.