به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «هیچ وقت دیر نیست» که ویژه والدین، به‌ویژه مادران دانش‌آموزان طراحی شده، دغدغه‌های تربیتی، آموزشی و بهداشتی خانواده‌ها را در فضای آموزشی مورد بررسی قرار می‌دهد.

در ویژه‌ برنامه آغازین ، به‌صورت نمادین کلاس اولی‌ها با حضور والدین در استودیو برگزار می‌شود.

کارشناسان و معلمان حاضر در برنامه، نکات عملی و تکنیکی لازم برای مدیریت وابستگی کودکان کلاس اول به والدین و آمادگی آنها برای ورود به فضای آموزشی را به والدین آموزش خواهند داد.

ویژه‌برنامه «هیچ وقت دیر نیست» با اجرای شعله قهرمانی و ساناز روزبهانی، تهیه‌کنندگی علی‌اکبر کریمی و سردبیری مریم مقدسی، ضمن پخش نکات کارشناسی، تجربیات والدین از سراسر کشور، از جمله مناطق عشایری، روستا‌ها و شهر‌ها را نیز منعکس می‌کند.

برنامه «هیچ وقت دیر نیست» شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت ۱۰:۳۰ صبح از شبکه آموزش پخش می‌شود.

برنامه «خانه ایرانی»

برنامه «خانه ایرانی» در قالب رئالیتی‌شو، از شنبه ۲۹ شهریور هر هفته شنبه تا سه‌شنبه‌ها حوالی ساعت ۲۳ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

این برنامه با محوریت نمایش سبک زندگی، به روایت زندگی واقعی دو خانواده ایرانی می‌پردازد.

در «خانه ایرانی»، دوربین‌ها بی‌آنکه در روند ماجرا دخالت کنند، همراه اعضای خانواده‌های شرکت‌کننده می‌شوند و ابعاد گوناگون زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی آنان را به تصویر می‌کشند.

فضایی صمیمی و واقعی شکل می‌گیرد که سرشار از لحظات ناب روزمره، چالش‌ها، محبت‌ها و همراهی‌های خانوادگی است.

این برنامه که به تهیه کنندگی یوسف نادری‌منش تهیه و تولید شده است؛ می‌کوشد تجربه‌ای نزدیک از سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی را پیش روی مخاطبان قرار دهد و در عین سادگی، بر اهمیت خانواده به عنوان هسته اصلی جامعه ایرانی تأکید کند.