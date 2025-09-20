پخش زنده
گروهی از محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر سیستم قاب با لینک برشی را برای ساخت سازههای فولادی معرفی کردند که محدودیتهای سیستمهای دیگر، نظیر قاب خمشی و مهاربندی را مرتفع میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، فرید محمودی صاحبی از دانش آموختگان دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر با راهنمایی و هدایت دکتر علیرضا رهایی و دکتر فرزاد حاتمی از اعضا هیات علمی دانشگاه، طرحی با عنوان "مطالعه عملکرد سیستم قاب با لینک برشی" را اجرایی کردند .
محمودی صاحبی در این باره گفت: امروزه از قابهای خمشی و مهاربندهای واگرا به عنوان سیستمهای مطلوب به صورت متداول در ساخت سازههای فولادی استفاده میشود، اما این دو سیستم دارای محدودیتهایی، چون محدودیتهای معماری و آئین نامهای و همچنین عدم امکان تعمیر ساده، هستند. از این رو در این پژوهش سعی شد با استفاده از یک لینک برشی قابل تعویض در میانهی تیر یک قاب فولادی مشکلات پیش گفته مرتفع و یک سیستم نوین جایگزین پیشنهاد شود.
وی با اشاره به روش اجرای این طرح گفت: در این پروژه پس از نمونه سازی عددی سیستم قاب با لینک برشی، اقدام به ساخت نمونههای آزمایشگاهی شد و در حال حاضر این ایده به صورت عددی و آزمایشگاهی تثبیت شده است.
این دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطر نشان کرد: یکی از چالشهای این پژوهش آزمایش قابهای چند دهانه بود که با همکاری تیم فنی کارخانه فولاد ماشین نکا، این تستها در کشور اجرایی شد.
وی نتایج این پژوهش را قابل کاربرد در صنعت ساخت سازههای فولادی دانست و اظهار کرد: این سیستم علاوه بر اینکه فضای معماری مناسبی برای تعبیه بازشوها تامین میکند، امکان تعمیر سازه را با توجه به قابلیت تعویض اجزا آن افزایش میدهد ضمن آنکه نتایج تحقیقات ما نشان میدهد که این سیستم میتواند جایگزین مناسبی برای مهاربندهای واگرا و قابهای خمشی در دهانههای کوتاه باشد.
در اجرای این پژوهش از کمکهای دکتر کیارش محتشم دولتشاهی و دکتر مجتبی محصولی از اعضا هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و همچنین مهندس لطیفی و آزمایشگاه فولاد ماشین نکا نیز استفاده شد.