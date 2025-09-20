رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از تولید ۴۱ هزار تن بذر اصلاح‌شده گندم آبی و دیم در آستانه سال زراعی جدید خبر داد و گفت: این میزان ۱۰۷ درصد برنامه ابلاغی را پوشش می‌دهد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ، سعید کریمی به مناسبت آغاز فصل کشت پاییزه و شروع سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، اظهار داشت: بیش از ۴۱ هزار تن بذور اصلاح‌شده گندم آبی و دیم در استان تولید شده است.

وی با بیان اینکه این حجم تولید ۱۰۷ درصد برنامه ابلاغی را محقق کرده، افزود: بذرهای تولیدی آماده ارسال به کارگزاری‌های سطح استان هستند تا در کوتاه‌ترین زمان در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از بذور اصلاح‌شده در افزایش تولید، گفت: به‌کارگیری این نوع بذر یکی از عوامل کلیدی در افزایش بهره‌وری و تولید محصولات زراعی است و کشاورزان باید به‌ویژه در کشت گندم آبی و دیم، نسبت به استفاده از این بذور اهتمام ویژه داشته باشند.

کریمی تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بذور اصلاح‌شده نه‌تنها عملکرد مطلوبی در مزارع دارند بلکه در برابر شرایط اقلیمی و بیماری‌های گیاهی نیز مقاوم‌تر هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به تأمین نهاده‌های موردنیاز کشاورزان برای کشت پاییزه بیان کرد: کود‌های ازته، پتاسه و فسفاته به میزان کافی تهیه و در اختیار شبکه کارگزاری‌ها قرار گرفته است.

وی از کارگزاری‌های توزیع‌کننده خواست تا با هماهنگی مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و رؤسای مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها، نسبت به حمل سریع کود‌ها و بذور اصلاح‌شده اقدام کنند و با صدور حواله، این نهاده‌ها را به موقع به کشاورزان تحویل دهند.

کریمی با تأکید بر لزوم مدیریت صحیح مزارع، افزود: کشاورزان باید در فرآیند کشت پاییزه از مشاوره‌های کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی بهره‌مند شوند و بر اساس توصیه‌های تخصصی، نسبت به تعیین تاریخ مناسب کشت، مدیریت کوددهی و تغذیه گیاهی اقدام نمایند.

وی یادآور شد: سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تمام توان در تلاش است تا با پشتیبانی از کشاورزان، نهاده‌های موردنیاز آنان را تأمین و با ارائه آموزش‌های علمی، زمینه افزایش عملکرد و تولید را در سال زراعی جدید فراهم کند.