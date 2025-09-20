فرزندان ثروتمندان انگلیسی که معمولا در مدارس خصوصی درس می خوانند، اغلب مشاغل مهم در نهادها و موسسات این کشور را در دست دارند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، بر اساس گزارش "بنیاد ساتون" (Sutton Trust) دانش آموزانی که در مدارس خصوصی انگلیس درس خوانده‌اند، ۵ برابر بیش‌تر از دیگر دانش آموزان، به مشاغل مهم این کشور دست می‌یابند.

براساس این گزارش فرزندان ثروتمندان، پس از تحصیل در مدارس خصوصی، مهم‌ترین مشاغل در جامعه انگلیس، از جمله عضویت در یکصد شرکت برتر در بازار سهام، هیات مدیره و مدیریت‌های ارشد بی بی سی و نیز دبیری روزنامه‌های سراسری را به دست می‌گیرند.

در این گزارش آمده است از سال ۲۰۱۹ میلادی، روند قدرت گرفتن ثروتمندان در نهاد‌ها و موسسات انگلیسی شدت گرفته است و این روال ادامه دارد.

نهاد‌های مدنی با استناد به این گزارش، میزان نفوذ ثروتمندان در جامعه انگلیس و شمار مشاغل مهمی را که در اختیار آنان قرار دارد، موجب "شرمساری" دانستند.

در این گزارش آمده است ۶۳ درصد از افسران دارای مقام سرلشکری در ارتش انگلیس و رده‌های بالاتر، در مدارس خصوصی درس خوانده‌اند که نشان می‌دهد از خانواده‌های ثروتمند می‌آیند.

براساس این گزارش، شمار افسران عالی رتبه انگلیسی که دارای مقام سرلشکری یا بالاترند و در مدارس خصوصی درس خوانده‌اند، در مقایسه با ۶ سال پیش، ۱۴ درصد افزایش یافته است؛ همچنین در میان قضات انگلیسی، ۶۲ درصد در مدارس خصوصی درس خوانده‌اند، در حالی که در کل جمعیت، شمار فارغ التحصیلان مدارس خصوصی، ۷ درصد است.

براساس گزارش "بنیاد ساتون"، در یکصد شرکت بزرگ حاضر در بازار سهام انگلیس، ۳۷ درصد در مدارس خصوصی درس خوانده‌اند که اگر شمار فارغ التحصیلان از مدارس و دانشگاه‌های خارج کسر شود، این میزان به ۶۸ درصد افزایش می‌یابد.

در این گزارش همچنین آمده است در مدیریت شرکت‌های بزرگ انگلیسی، سهم فارغ التحصیلان مدارس خصوصی از دیگر نهاد‌ها بیش‌تر است و تعداد این گونه مدیران، در ۶ سال اخیر، ۱۵ درصد افزایش یافته است. همچنین حدود یک چهارم از نمایندگان مجلس عوام و نیز نیمی از اعضای مجلس اعیان، در مدارس خصوصی درس خوانده‌اند؛ نیمی از ستون نویس‌های روزنامه‌های انگلیس – با ۷ درصد افزایش از سال ۲۰۱۹ – و ۴۷ درصد از کارشناسان و صاحبنظران سیاسی و منتشر کنندگان اخبار و تحلیل‌های سیاسی، فارغ التحصیل مدارس خصوصی این کشورند.

براساس این گزارش، فقط در سه مورد، شمار فارغ التحصیلان مدارس خصوصی انگلیس در مشاغل مهم، کم‌تر از متوسط جامعه است که شامل فوتبالیست‌های حرفه‌ای مرد با ۵ درصد، فوتبالیست‌های حرفه‌ای زن با ۴ درصد و اعضای مجمع قانونگذاری ایرلند شمالی می‌شود که هیچ یک از اعضای این نهاد مقننه، در مدارس خصوصی درس نخوانده‌اند.

در این گزارش آمده است دو سوم از قضات ارشدی که در دادگاه‌های دو شهر مهم آکسفورد و کمبریج مشغول کارند، در مدارس خصوصی درس خوانده‌اند در حالی که این افراد، یک درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند. همچنین ۶۶ درصد از مدیران ارشد دولت انگلیس، فارغ التحصیل موسسات آموزشی کمبریج یا آکسفوردند و نیز یک پنجم از دانشجویان دانشگاه‌های این دو شهر مهم آموزشی انگلیس، از مدارس خصوصی می‌آیند. متوسط شهریه مدارس خصوصی انگلیس به حدود ۴۰ هزار پوند در سال بالغ می‌شود.