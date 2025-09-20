مدیرکل پزشکی قانونی: مرگهای حوادث رانندگی، پنج ماه امسال در مازندران ۲۱ درصد کاهش داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران گفت: در پنج ماه امسال ۱۹۱ نفر در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست دادند که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۱ درصد کاهش داشت.
دکتر عباسی افزود: بر اساس آمارها، ۱۵۰ نفر از تلفات تصادفات پنج ماهه امسال را مردان و مابقی را زنان تشکیل دادهاند.
بابل در رتبه اول فوتیها
شهرستانهای دارای بیشترین تلفات حوادث رانندگی به ترتیب بابل با ۳۱، آمل با ۲۶ و ساری با ۲۵ فوتی هستند و این در حالی است که در شهرستان رامسر فوتی گزارش نشده است.
بیشترین کشتهها در محور برون شهری و راه روستایی
از ۱۹۱ کشته تصادفات پنج ماهه، ۱۴۲ نفر در حوادث برون شهری و راه روستایی (با کاهش ۲۴ درصدی) و ۴۹ نفر در حوادث درون شهری، (با کاهش ۱۴ درصدی) گزارش شده است.
افزایش ۳ درصدی مصدومان تصادفات رانندگی
۶ هزار و ۱۲۷ نفر در پنج ماه امسال به علت مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردهاند که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد افزایش را نشان میدهد.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، رعایت قوانین و مقررات رانندگی را از مهمترین شاخصههای توسعهیافتگی و نشانه فرهنگ بالای ملی دانست وبرای کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی نسبت به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تاکید کرد و افزود: دستگاههای اجرایی استان میتوانند در امر فرهنگ سازی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامه ریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشتهها و مصدومین در حوادث رانندگی موثر باشند.