به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جواد سلطانی کاظمی با اشاره به برداشت ۸۵ هزار تن محصول گفت: از این میزان ۳۰ هزار تن خارک و رطب و ۵۵ هزار تن خرما بوده است.

او افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های اولیه قرار بود ۳۸۰ هزار تن محصول از نخیلات استان برداشت شود که با توجه به تنش‌های آبی پیش‌آمده در تابستان جاری و خسارات وارده به نخیلات، کاهش محصول محتمل است و میزان دقیق آن پس از پایان برداشت و انجام ارزیابی نهایی مشخص خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه برداشت خارک و رطب از ابتدای مرداد ماه سال جاری آغاز شده و برداشت خرما از نیمه شهریور در حال انجام است گفت: به دلیل تفاوت زمانی در رسیدگی ارقام مختلف و شرایط اقلیمی مناطق خرماخیز، برداشت خرما تا پایان مهرماه ادامه دارد.

سلطانی کاظمی ادامه داد: خوزستان با دارا بودن ارقام متنوع و ارزشمند خرما همچون استعمران، برحی، بریم، عویدی، کبکاب، عویمری، فرسی، زاهدی، گنطار و چندین رقم بومی دیگر، هر ساله بخش قابل توجهی از نیاز بازار‌های داخلی و صادراتی به خارک، رطب و خرما را تأمین می‌کند.