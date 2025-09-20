پخش زنده
رئیس پلیس راهور فراجا از راهاندازی پلتفرم جامع خدمات خودرویی خبر داد که به زودی در دسترس شهروندان قرار میگیرد و امکان اطمینان از اصالت و صحت اطلاعات وسایل نقلیه را هنگام خرید اینترنتی فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سردار سیدتیمور حسینی با اشاره به آمادهسازی سکوی جامع خدمات خودرویی اعلام کرد: این سامانه به زودی برای استفاده عموم در دسترس قرار میگیرد.
رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه توضیح داد: پلیس در قالب این پلتفرم، طرح جامعی را دنبال میکند تا شهروندان هنگام خرید اینترنتی وسایل نقلیه بتوانند به صحت و اصالت اطلاعات درج شده اطمینان حاصل کنند و از کم و کیف تبلیغات و اطلاعات مربوطه مطلع شوند.
سردار حسینی همچنین افزود: هدف از ایجاد این سکوی خدمات خودرویی، فراهم کردن بستری امن و شفاف برای همه مردم است تا در خریدهای اینترنتی، به ویژه در حوزه وسایل نقلیه، بتوانند استعلامها و بررسیهای لازم را به راحتی انجام دهند.
وی گفت: این پلتفرم، بخشی از تلاشهای پلیس راهور برای افزایش امنیت معاملات خودرو و جلوگیری از تخلفات و سوءاستفادههای احتمالی در فضای آنلاین است.