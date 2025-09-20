به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) این کتاب که به اهتمام و تحقیق حامد حبیبیان مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو تالیف شده، ترکیبی از ترجمه متون معتبر بین المللی و گردآوری اطلاعات و تجربیات است و به روش های مدیریتی در طرح های معدنی می پردازد.

کتاب مدیریت پروژه در حوزه معدن با حمایت های ایمیدرو، تهیه و چاپ شده است و از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر منتشر و عرضه شده و شامل 34 فصل از جمله اصول اخلاقی، حاکمیت طرح، ارزیابی محدوده طرح، بازنگری مدیریتی، مطالعه امکان سنجی اولیه، مطالعات امکان سنجی، تاثیر زیست محیطی، مجوزها، پذیرش اجتماعی و پایداری، مدیریت ریسک و.... آمادگی عملیاتی است.