مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان،گفت: « ۲۰۰ کیلومتر» به راه‌های ایمن و استاندارد استان زنجان افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سعید شاهین‌فر ، با اشاره به آخرین وضعیت طرح های عمرانی در حوزه حمل‌ونقل استان، گفت: محور قیدار – ابهر به طول «۵۶ کیلومتر » به عنوان جاده فرعی در دستور تعریض و بهسازی قرار گرفته است.

وی افزود: در بخش قیدار «۲۴ کیلومتر»، پروژه پیمان‌سپاری رسیده و تاکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که از این میزان، ۵ کیلومتر آماده بهره‌برداری بوده و تا پایان امسال هم« ۱۲ کیلومتر» افتتاح خواهد شد و ادامه عملیات در این بخش نیز سال آینده تکمیل می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان،گفت: در سمت ابهر نیز« ۵ کیلومتر» توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان با پیشرفت ۳۰ تا ۴۰ درصد در حال اجراست و حدود «۸ کیلومتر » دیگر هم توسط اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان پیمان‌سپاری شده که پیمانکار آن تا ماه آینده تجهیز کارگاه خواهد کرد و همچنین حدود« ۲۰ کیلومتر» میانی این محور برای سال آینده پیمان‌سپاری خواهد شد.

شاهین‌فر با اشاره به اجرای هفت طرح کریدوری شاخص در استان، تصریح کرد: طرح محور سلطانیه – خدابنده – همدان به طول« ۱۰۸ کیلومتر» که در ۴ قطعه پیمان سپاری شده، محور بناب – منجیل (جاده طارم – گیلوان)به طول «۸۰ کیلومتر» ،محور کلور _ درام در طارم، احداث باند دوم زنجان- تاکستان و احداث راه اصلی ملاسرا -شفت ،پروژه ارمغان‌خانه – زنجان، محور زنجان – بیجار و محور زنجان – دندی که در دست اجرا بوده و بخشی از آنها تکمیل شده است.

۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش حمل‌ونقل استان زنجان مصوب شد

وی گفت: با تکمیل طرح های عمرانی در دست اجرا، بیش از« ۲۰۰ کیلومتر» به راه‌های ایمن و استاندارد استان افزوده خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، خاطرنشان کرد: در سفر اخیر ریاست جمهور به زنجان، ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش حمل‌ونقل استان مصوب شد که از این میزان، ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ویژه ساخت و بهسازی راه‌ها است و یک‌سوم این اعتبارات از محل منابع استانی و دو سوم آن از محل اعتبارات ملی تأمین خواهد شد.

شاهین فر، با بیان اینکه تمام طرح ها در اولویت قرار دارند اما مسیرهای حادثه‌خیز در اولویت بالاتر هستند، گفت: تکمیل این پروژه‌ها علاوه بر افزایش ایمنی جاده‌ها، باعث تسهیل ارتباط شهرستان‌ها با محورهای ملی و تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی استان خواهد شد.

وی با توصیه به رانندگان برای رعایت مقررات ترافیکی، تأکید کرد: محور قیدار – ابهر که یک جاده فرعی است، حداکثر سرعت مجاز در روز ۸۵ کیلومتر و در شب ۷۰ کیلومتر تعیین شده و رعایت این موضوع نقش مهمی در کاهش آمار تصادفات دارد.