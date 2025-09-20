سامانه جامع تجارت اعلام کرد: از ابتدای مهرماه امسال، فرآیند پرداخت کارمزد صدور و تمدید کارت بازرگانی به صورت سیستمی و متمرکز انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت، در اجرای تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده ۸۰ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، امکان پرداخت سهم وزارت صمت در فرآیند‌های مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی، از طریق درگاه پرداخت سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

طبق زمان‌بندی تعیین‌شده:

از یکم مهرماه ۱۴۰۴ پرداخت کارمزد صدور کارت بازرگانی صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر است.

از ششم مهرماه ۱۴۰۴ نیز پرداخت کارمزد تمدید کارت بازرگانی فقط از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

این اقدام در راستای تسهیل فرآیندها، شفاف‌سازی پرداخت‌ها و تمرکز بر خدمات الکترونیکی در حوزه تجارت کشور اجرایی می‌شود.