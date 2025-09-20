مراسم کلنگ زنی استخر ۲۴۰۰ متر مربع با اعتبار اولیه ۲۰ میلیارد تومان متناسب با استاندارد زیست محیطی و مدرن با حضور مسئولین استانی و شهرستانی در خلخال به زمین زده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در اغاز سالتحصیلی جدید تا آبان ماه سالجاری ۳۳ کلاس درس جدید تحویل دانش آموزان خلخالی خواهد شد و یک خوابگاه خیرساز و ۴ جمن مصنوعی در مدارس روستایی نیز به بهره برداری خواهد رسید.

اردشیر رشیدی، مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل، در این مراسم اعلام کرد که این استخر به عنوان مدرن‌ترین استخر دانش‌آموزی کشور طراحی و ساخته خواهد شد.

وی در ادامه افزود: “این استخر روزانه ۳۰۰ لیتر آب مصرف خواهد کرد و به صورت رایگان در اختیار دانش‌آموزان شهرستان خلخال قرار خواهد گرفت. درآمد حاصل از این استخر نیز به اداره آموزش و پرورش اختصاص داده می‌شود و برای تأمین نیاز‌های آموزشی و رفاهی دانش‌آموزان شهرستان هزینه خواهد شد. ” این اقدام نشان‌دهنده عزم و اراده مسئولان برای ارتقاء سطح امکانات آموزشی و ورزشی در شهرستان است.

رشیدی همچنین به برنامه‌ریزی‌های مالی برای این پروژه اشاره کرد و گفت: “پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۰ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یابد. با تخصیص اعتبار، پیمانکار قول داده است که تا پایان آبان ماه سوله و دیوارچینی استخر به اتمام برسد. ” این زمان‌بندی نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای تسریع در روند اجرایی این پروژه مهم است.

نماینده مجلس شورای اسلامی نیز گفت: استخر دانش‌آموزی نه تنها به عنوان یک مرکز ورزشی برای دانش‌آموزان بلکه به عنوان یک بستر مناسب برای توسعه مهارت‌های آبی و ورزشی آنان در نظر گرفته شده است. امید است با راه‌اندازی این مرکز، دانش‌آموزان بتوانند در محیطی ایمن و استاندارد به آموزش و تمرین بپردازند و از امکانات ورزشی بهره‌مند شوند.

وحید کنعانی افزود: این پروژه، گام مهمی در راستای ارتقاء امکانات ورزشی و آموزشی در شهرستان خلخال به شمار می‌رود و امید است با اتمام آن، فرصتی مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد‌های ورزشی دانش‌آموزان فراهم شود.

همچنین وی افزود: ایجاد چنین امکاناتی می‌تواند به افزایش انگیزه و رغبت دانش‌آموزان برای فعالیت‌های ورزشی و بهبود سلامت عمومی آنان کمک کند. در نهایت، این اقدام نه تنها به رفاه و آسایش دانش‌آموزان کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند در توسعه اجتماعی و فرهنگی شهرستان خلخال نیز تأثیرگذار باشد.

مسئولان و مدیران با همکاری و همدلی می‌توانند گام‌های مؤثری در جهت تحقق این اهداف بردارند و زمینه‌ساز آینده‌ای روشن‌تر برای نسل جوان کشور شوند.