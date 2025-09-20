پخش زنده
مدیر داراییها و تأمین منابع مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد: این سازمان در پی یافتن مسیرهای نوین تأمین مالی است و یکی از مهمترین رویکردهای آن، استفاده از ظرفیت بلاکچین و رمز نگاری کردن داراییهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مژگان قشقایی عنوان کرد: اجرای این طرح میتواند دستکم نیمی از منابع مالی طرح بزرگ صنعتی را تأمین کند، اما نبود دستورالعملهای مدون از سوی بانک مرکزی و بازار سرمایه، اجرای این ایده را تاکنون با محدودیت روبهرو کرده است.
موانع و مذاکرات با نهادهای متولی
به گفته مدیر داراییها و تأمین منابع مالی ایدرو، این سازمان از سال گذشته با شرکتهای تخصصی وارد مذاکره شد و جلساتی با سازمان بورس، بانک مرکزی و بخش خصوصی برگزار کرد، اما به دلیل نبود آییننامه مشخص، اجرای طرح متوقف ماند.
قشقایی گفت: از ماه گذشته نیز با یکی از مؤسسات زیرمجموعه نهاد ریاستجمهوری مذاکراتی را آغاز کردهایم تا این موضوع بار دیگر با سازمان بورس و بانک مرکزی پیش برود. اگر این طرح عملیاتی شود، میتوانیم حداقل ۵۰ درصد منابع مالی پروژهها را از این طریق تأمین کنیم که گشایش بزرگی برای صنایع خواهد بود.
انتظار از بازار سرمایه و بانک مرکزی
قشقایی با اشاره به نقش کلیدی بازار سرمایه در تامین مالی صنایع گفت: انتظار ما از بازار سرمایه این است که بخشنامهها و آییننامههای لازم برای تأمین مالی بر پایه سرمایه را تدوین کند، تا طرحها بهصورت شفاف و اجرایی پیش برود. همچنین اگر بانک مرکزی مساعدت کند، میتوانیم داراییها را بهصورت ارزی نیز رمز نگاری کنیم و از سرمایهگذاران خارجی نیز بهره ببریم.
تجربه موفق ایدرو در سهام پروژه
مدیر داراییها و تأمین منابع مالی ایدرو یادآور شد: این سازمان پیشتر تجربه موفقی در استفاده از «شرکت سهامی عام پروژه» داشته است. ایدرو طی دو سال اخیر بهعنوان نخستین شرکت دولتی، سهام پروژه را کلید زد و توانست در دو مرحله نزدیک به ۳.۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای دو پروژه صنعتی تأمین کند. یکی از این پروژهها، مجتمع صنعتی اسفراین است که اکنون به بهرهبرداری رسیده و عملکرد مثبتی داشته است.