رئیس حراست شرکت ملی نفت ایران گفت: شش فقره انشعاب غیرمجاز نفت در حوزه عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون شناسایی و جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا ناصری کریموند گفت: از تیر امسال تاکنون با تشکیل کارگروه ویژه در مجموعه عملیاتی حراست شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون، ۶ فقره انشعاب غیرمجاز روی خطوط لوله زیرزمینی نفت شناسایی و جمع‌آوری شده است.

وی افزود: در جریان این عملیات، مقادیر قابل توجهی ادوات و مخازن ذخیره نفت کشف و ضبط شد.

رئیس حراست شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد: اقدام‌های حقوقی و پیگیری‌های لازم در هماهنگی با مراجع انتظامی و قضایی در حال انجام است