به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، "کارزار همبستگی با فلسطین" اعلام کرد در حالی که جنایات و نسل کشی اسرائیل در فلسطین ادامه دارد، تلاش ها به منظور تحریم بیش تر کالاهای اسرائیلی باید شدت گیرد.

براساس اطلاعیه این سازمان، روز شنبه هفته آینده، در برابر شرکت ها و فروشگاه های زنجیره ای انگلیس که محصولات اسرائیلی را وارد می کنند و می فروشند، تظاهراتی برگزار خواهد شد تا مشتریان، با خرید کالاهای اسرائیلی، به این رژیم کمک نکنند. در این فراخوان، از مصرف کنندگان در انگلیس خواسته شده است تا از خرید و مصرف کالاهای اسرائیلی و آمریکایی، از جمله محصولات شرکت کوکاکولا و نستله، خودداری کنند تا در جنایات جنگی اسرائیل شریک نشوند.

براساس اطلاعیه "کارزار همبستگی با فلسطین"، شماری از فروشگاه های انگلیسی، محصولات اسرائیلی همچون آواکادو، فلفل، سبزی و خرما را از سرزمین های اشغالی به انگلیس می آورند و می فروشند. در این اطلاعیه آمده است شرکت های آمریکایی همچون شوئپس، کوکاکولا، فانتا و قهوه کاستا نیز به ارتش اسرائیل کمک می کنند که آن شرکت ها هم باید تحریم شوند

این کارزار اعلام کرده است سود شرکت های اسرائیلی و آمریکایی، به اسرائیل در نسل کشی، استعمار فلسطین و اشغال نظامی سرزمین های فلسطینیان کمک می کند.