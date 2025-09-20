پخش زنده فوتسال ایران و بنگلادش و پخش زنده مرحله یک هشتم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جهان از قاب شبکه ورزش تقدیم علاقه مندان می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی فوتسال ایران در نخستین دیدار خود در رقابت‌های مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ از ساعت ۱۱:۳۰ شنبه ۲۹ شهریور به مصاف بنگلادش خواهد رفت و این دیدار با گزارشگری اختصاصی و به صورت مستقیم ازآنتن شبکه ورزش پخش می‌شود.

رقابت‌های انتخابی هجدهمین دوره جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ اندونزی در ۸ گروه و با حضور ۳۱ تیم از ۲۹ شهریور برگزار می‌شود.

تیم ملی فوتسال کشورمان در گروه G با تیم‌های مالزی، امارات و بنگلادش همگروه است.

این مسابقات به میزبانی مالزی در شهر کوناتان برگزار می‌شود.

مرحله یک هشتم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جهان

شبکه ورزش اولین دیدار از مرحله یک هشتم نهایی والیبال قهرمانی جهان را بین دو تیم اروپایی ترکیه و هلند امروز ۲۹ شهریور از ساعت ۱۱ به صورت مستقیم پخش می‌کند.

برنامه «مثبت ورزش» در اولین نبرد از مرحله یک هشتم نهایی والیبال قهرمانی جهان، امروز شنبه ۲۹ شهریور از ساعت ۱۱ جدال دو تیم ترکیه و هلند را با گزارشگری حامد حسین زاده و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌کند.

ترکیه که برای نخستین بار در تاریخ حضورش در مسابقات قهرمانی جهان، مرحله گروهی را با سه برد از سه بازی پشت سر گذاشت و صدرنشین گروه شد، که یکی از شگفتی‌سازان این دوره محسوب می‌شود.

بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان در فیلیپین برگزار می‌شود که این کشور به عنوان دومین کشور قاره کهن موفق به کسب این میزبانی شده است.