به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هفته ملی کودک در سال ۱۴۰۴ از ۱۵ تا ۲۱ مهر در سراسر کشور برگزار می‌شود. این رویداد ملی فرصتی است برای یادآوری اهمیت دوران کودکی، حقوق و نیاز‌های کودکان و توجه به رشد فرهنگی، اجتماعی و عاطفی نسل آینده. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روزشمار هفته ملی کودک به این شرح است:

سه‌شنبه ۱۵ مهر: «خانواده، دنیای زیبای کودکان»

چهارشنبه ۱۶ مهر (روز جهانی کودک): «زمین، خانه ما»

پنج‌شنبه ۱۷ مهر: «زندگی، بازی، سلامت»

جمعه ۱۸ مهر: «ستاره‌های دنباله‌دار» (گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای کودک و نوجوان ایران و غزه)

شنبه ۱۹ مهر: «کتاب، دنیای شگفت‌انگیز کودکان»

یکشنبه ۲۰ مهر: «دنیای شیرین کودکان با نیاز‌های ویژه»

دوشنبه ۲۱ مهر: «کودکان و دنیای علوم و فناوری‌های نوین»

در طول این هفته برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، آموزشی و اجتماعی با مشارکت دستگاه‌های مختلف برگزار می‌شود تا ضمن گرامی‌داشت دوران کودکی، فضایی شاد و آموزنده برای شکوفایی نسل آینده فراهم شود.