به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد گفت: بحران خشکسالی دامن پناهگاه حیات وحش و تالاب بین المللی کانی‌برازان این شهرستان را گرفت و بخش‌های زیادی از این تالاب بین المللی خشک شده است.

فاروق سلیمانی افزود: روند خشک شدن پهنه آبی تالاب بین المللی کانی برازان این شهرستان از اواسط شهریور ماه شدت بیشتری به خود گرفت و بخش‌های زیادی از این تالاب خشک شده است.

سلیمانی اظهارکرد: هم اکنون تنها در بخش‌های نیزاری آن رطوبت نسبی وجود دارد و پرندگان کنارآبزی در آن محدوده‌ها زیست می‌کنند و مابقی قسمت‌های این تالاب به دلیل کاهش شدید بارندگی‌ها، خشک شده است.

وی گفت: پرندگان مهاجر و بومی این تالاب با توجه به شرایط بحران آبی تالاب، به سایر مناطق و تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه از جمله تالاب‌های دورگه سنگی و سولدوز نقده مهاجرت کردند.

سلیمانی، با بیان اینکه حق آبه تالاب کانی برازان درتیرماه به آن داده شده است، افزود: تیر ماه امسال یک میلیون مترمکعب آب سد مهاباد از طریق رودخانه به پهنه تالاب رهاسازی و این امر باعث شد تا پرندگان جوان و نابالغ بتوانند، با ماندگاری بیشتر درتالاب شرایط مهاجرت به سایر مناطق را داشته باشند و از بحران تلفات پرندگان جوان جلوگیری شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد، با اشاره به اینکه شرایط خشک شدن تالاب کانی برازان تا آغاز بارش‌های پاییزی و احیای دوباره رودخانه و چشمه‌های تأمین کننده این تالاب تداوم خواهد داشت، اضافه کرد: در چهار سال گذشته این تالاب بار دیگر خشک شده بود و سپس با آغاز بارش‌ها احیا شد.

به گزارش ایرنا، پناهگاه حیات وحش و تالاب بین‌المللی «کانی‌برازان» مهاباد با وسعتی افزون بر ۹۰۰ هکتار یکی از مهمترین تالاب‌های اقماری جنوب دریاچه ارومیه و با ارزش‌ترین زیستگاه‌های انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر و بومی در شمالغرب کشور به شمار می‌رود.

پناهگاه حیات وحش و تالاب بین‌المللی کانی‌برازان در ۳۰ کیلومتری مهاباد واقع شده و به عنوان بیست و چهارمین تالاب کشور در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است.