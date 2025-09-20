به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس هیات کبدی استان اصفهان گفت: در نوزدهمین دوره مسابقات کبدی قهرمانی جوانان کشور در بخش پسران، تیم کبدی دولت آباد به عنوان نماینده استان اصفهان بر سکوی سوم ایستاد و مدال برنز را از آن خود کرد.

رضا کمالی مقدم افزود: مسابقات قهرمانی جوانان کشور از ۲۵ تا ۲۸ به میزبانی استان همدان با شرکت ۲۲ تیم از سراسر کشور و آمادگی بسیار بالای شرکت کنندگان، برگزار شد.

وی گفت: در این مسابقات نماینده اصفهان با برد تیم‌های اردبیل، خراسان رضوی، تهران، خراسان شمالی به برتری دست یافت.

رییس هیات کبدی استان اصفهان افزود: در این مسابقات تیم‌های خوزستان و قم عنوان اول و دوم و تیم‌های اصفهان و گلستان به صورت مشترک عنوان سوم را کسب کردند.

وی گفت: نفرات برتر این مسابقات به اردو‌های تیم ملی برای حضوردر سومین دوره مسابقات جوانان جهان که قرار است به میزبانی استان اصفهان برگزار شود راه می‌یابند.