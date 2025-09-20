پخش زنده
گرههای ترافیکی محور شهید مرتضی زندیه به شهید مصطفی میر هاشم از معابر قدیمی محلات یافت آباد در منطقه ۱۸ پایتخت پس از نیم قرن بطور کامل بازگشائی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸ با اشاره به قدمت و نا ایمنی ابنیههای این محور که شهروندان نزدیک به ۵۰ سال با معضلات ترافیکی و حاشیهای آن دست به گربیان بودند، اظهار داشت: پس از برنامه ریزی مدون در بخشهای مختلف مدیریت شهری، برقراری تعامل با نهادهای قضائی و انتظامی و تجهیز و بکارگیری کلیه ادوات و ماشین آلات سنگین در اختیار، عملیات تخریب و عقب نشینی املاک معارض، قدیمی و نا ایمن محور شهید مرتضی زندیه به شهید مصطفی میر هاشم آغاز گردید.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال تا کنون طی ۵ مرحله عملیات چندین ساعته، تعداد ۴۸ باب واحد تجاری، اداری و انباری به همراه دو دیوار معارض بطور کامل تخریب تا ضمن بازگشائی کامل محور یاد شده، بار سنگین ترافیکی و عدم امکان تردد خودروهای دستگاهها و نهادهای امداد رسان که معضلات آن بالغ بر ۵۰ سال زندگی روزمره شهروندان را دچار مخاطره کرده بود نیز برطرف شود.
به گفته این مقام مسئول، با تخریب و عقب نشینی مساحتی بالغ بر ۲۸۴۱ متر مربع از املاک معارض، قدیمی و نا ایمن، محور شهید مرتضی زندیه بطور کامل بازگشائی و بزودی نیز عملیات مشابه در محور شهید مصطفی میرهاشم به اجرا در خواهد آمد.