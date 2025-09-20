پخش زنده
امروز: -
اسامی فیلمهای پویانمایی بخش مسابقه ملی چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، بر اساس گاهشمار، اسامی فیلمهای پذیرفته شده در بخش پویانمایی مسابقه ملی این دوره از جشنواره به شرح زیر اعلام شد:
۱ـ ایستاده بر آستانه/ ایمان ابیلی/ تهران، ۲ـ بر فراز ابرها/ مهدی برق زدگان / همدان، ۳ـ بیام و ۲۰۰۲/ میرعلی حسینی اصلی / تهران، ۴ـ تیمچه اساطیر/ فاطمه جعفری و فریبا کوهنجانی/ اصفهان، ۵ـ چاوک/ هژیر اسعدی/ سنندج (راه یافته مستقیم از هفتاد و یکمین جشنواره منطقهای سینمای جوان تبریز ـ سهند)، ۶ـ چینی گل سرخی/ روزبه شمشیری/ تهران، ۷ـ داستان دژبان/ محبوبه لکهائی و مریم لکهائی/ تهران، ۸ ـ داستانی برای محسن/ مجتبی ترکی/ تهران، ۹ـ در ستایش یک رنگ/ مسعود قدسیه/ تهران، ۱۰ـ در واپسین سالیان عمر/ میناسادات آیت اللهی/ قم، ۱۱ـ سگ/ سوگند وطنخواه/ ساری، ۱۲ـ سیگار/ علی اصغر باقرزاد/ ارومیه، ۱۳ـ شال سرخ/ مقداد جعفرزاده/ محمودآباد، ۱۴ ـ قفس/ حمیده متولی زاده/ اصفهان، ۱۵ـ مرغسانان/ سارا علیمرادی/ اصفهان، ۱۶ـ ممنونم دکتر فارسی/ سمانه شجاعی/ تهران، ۱۷ـ نی/ مانا مستاجر حقیقی/ تهران، ۱۸ـ هدیهای برای فردا/ علیرضا پورشکوری/ تهران، ۱۹ـ وزن مقدس/ فرنوش عابدی و نگاه فردیار/ تهران، ۲۰ـ یک داستان سیاه و سفید/ محمدمهدی قاضی زاده/ تهران.
اسامی اعضای هیأتهای انتخاب و داوری چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در نشست رسانهای دبیر جشنواره اعلام خواهد شد.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار میشود.